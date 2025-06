Bolão feito em Conceição do Coité fatura R$ 205 mil na Mega-Sena Foto: Reprodução/Agência BrasilUma aposta realizada no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia,... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 16/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: Reprodução/Agência BrasilUma aposta realizada no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia, foi premiada com R$ 205 mil ao acertar cinco das seis dezenas do concurso da Mega-Sena sorteado neste sábado (14). O jogo foi feito em formato de bolão com oito cotas, o que garante R$ 25.625,00 para cada participante.

