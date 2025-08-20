Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões na Mega-Sena Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilUm bolão do município de Caxias, no Maranhão, acertou as... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h38 ) twitter

Foto: Rafa Neddermeyer / Agência BrasilUm bolão do município de Caxias, no Maranhão, acertou as seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 63.090.150,68. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (19), em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

