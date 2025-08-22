Logo R7.com
Boletos da TFF e ISS Autônomo já podem ser emitidos no site da Sefaz Salvador

Foto: Reprodução/SecomA Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) disponibilizou os boletos da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e do Imposto Sobre Serviços (ISS) para autônomos. A emissão pode ser realizado por meio do link. Neste ano, cerca de 110 mil contribuintes deverão pagar a TFF e outros 10 mil, o ISS Autônomo.

