Bolsa Família: Beneficiários com NIS final 8 recebem parcela de junho nesta quinta (26) Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (26) o pagamento da parcela... Taktá|Do R7 26/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsa Família Taktá

Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (26) o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. O valor mínimo continua sendo de R$ 600, mas o benefício pode ser maior com os adicionais previstos no programa. Com os acréscimos, a média paga em junho é de R$ 666,01. Entre os extras estão:

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Suspeito de tráfico de drogas sintéticas é preso em hotel no bairro de Amaralina, em Salvador

Integrante do Baralho do Crime é morto após entrar em confronto com a PM em Brumado

Polícia Militar resgata quatro crianças em situação de vulnerabilidade em Camaçari