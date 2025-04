Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta terça-feira (15) Roberta Aline / MDSA Caixa Econômica Federal iniciou nesta terça-feira (15) o pagamento da parcela... Taktá|Do R7 15/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h27 ) twitter

Roberta Aline / MDSA Caixa Econômica Federal iniciou nesta terça-feira (15) o pagamento da parcela de abril do programa Bolsa Família. Os primeiros a receber são os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1. No Rio Grande do Sul, porém, o repasse foi unificado para todos os inscritos, devido à situação de calamidade pública no estado. A medida beneficia cerca de 620 mil famílias. Municípios em emergência em outras unidades da federação também tiveram os depósitos antecipados.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e como isso pode impactar sua família!

