Bombardeio dos EUA no Iêmen mata 68 migrantes e deixa 47 feridos em centro de detenção

Foto: Divulgação / Governo dos Estados UnidosUm bombardeio realizado pelos Estados Unidos no Iêmen matou 68 pessoas e deixou outras 47 feridas em um centro de detenção de migrantes na cidade de Sadah, localizada no norte do país, na região controlada pelos rebeldes houthis. O ataque ocorreu nesta segunda-feira (28), e as informações foram divulgadas por um canal de televisão vinculado aos houthis, Al Masirah.

Para mais detalhes sobre este trágico evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

