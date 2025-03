Bombeiros intensificam ações contra incêndio na Chapada Diamantina Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar BAEquipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas voluntários atuam para... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar BAEquipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas voluntários atuam para controlar um incêndio florestal que atinge áreas próximas ao Mucugezinho, Serra dos Brejões e Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina. Desde quinta-feira (27), 25 bombeiros militares e dois aviões modelo Air Tractor estão mobilizados no combate às chamas.

