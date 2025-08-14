BOPE realiza simulado de crise no Salvador Shopping nesta quinta (14)
Foto: Divulgação.O Batalhão de Operações Especiais (Bope) realiza, a partir das 8h desta quinta-feira (14), um simulado de crise no Salvador Shopping. A ação acontece fora do horário de funcionamento das lojas e integra o programa de treinamentos periódicos da equipe de segurança do centro comercial.
