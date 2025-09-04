Brasil bate França, vai à semi e encara “time imbatível” no Mundial Feminino Foto: Divulgação / World Volleyball A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal do... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 11h59 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h59 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação / World Volleyball A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal do Mundial após uma vitória dura contra a França. Em um duelo equilibrado, com direito a um set decidido acima dos 30 pontos, o Brasil venceu por 3 sets a 0 (27/25, 33/31 e 25/19) e segue na luta pelo título inédito da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante semifinal!

