Brasil domina Grand Prix de judô paralímpico da IBSA e conquista título geral no Egito Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 00h37 )

Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) em Gizé, no Egito, e garantiu o título geral da competição ao conquistar dez medalhas nesta terça-feira (19), sendo oito ouros e duas pratas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

