Brasil domina Grand Prix de judô paralímpico da IBSA e conquista título geral no Egito
Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de...
Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) em Gizé, no Egito, e garantiu o título geral da competição ao conquistar dez medalhas nesta terça-feira (19), sendo oito ouros e duas pratas.
Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) em Gizé, no Egito, e garantiu o título geral da competição ao conquistar dez medalhas nesta terça-feira (19), sendo oito ouros e duas pratas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: