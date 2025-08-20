Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil domina Grand Prix de judô paralímpico da IBSA e conquista título geral no Egito

Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/CBDVO Brasil brilhou no Grand Prix de judô paralímpico da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos) em Gizé, no Egito, e garantiu o título geral da competição ao conquistar dez medalhas nesta terça-feira (19), sendo oito ouros e duas pratas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.