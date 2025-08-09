Brasil e Inglaterra duelam pelo título da Finalíssima Feminina 2026
Foto: CBFCampeã da Copa América 2025, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra, atual vencedora da Eurocopa, em março do próximo ano, na decisão da Finalíssima Feminina 2026. O jogo único colocará frente a frente as melhores seleções de cada continente em busca do título intercontinental.
