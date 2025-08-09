Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Brasil e Inglaterra duelam pelo título da Finalíssima Feminina 2026

Foto: CBFCampeã da Copa América 2025, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra, atual vencedora...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: CBFCampeã da Copa América 2025, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra, atual vencedora da Eurocopa, em março do próximo ano, na decisão da Finalíssima Feminina 2026. O jogo único colocará frente a frente as melhores seleções de cada continente em busca do título intercontinental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.