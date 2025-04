Brasil encara Paraguai em São Paulo pelas Eliminatórias da Copa de 2026 Foto: Rafael Ribeiro / CBFNesta quinta-feira (17), a CBF divulgou o próximo local e data... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h27 ) twitter

Foto: Rafael Ribeiro / CBFNesta quinta-feira (17), a CBF divulgou o próximo local e data definidos para seu próximo compromisso em casa nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A equipe enfrentará o Paraguai no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. Será um reencontro entre as seleções no mesmo estádio onde, em 2017, o Brasil venceu por 3 a 0 e se classificou para o Mundial da Rússia, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

