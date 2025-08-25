Brasil encerra Pan Júnior com recorde de medalhas
Foto: Marina Ziehe/COB.O Brasil fez história na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, encerrados no sábado (23) em Assunção, no Paraguai. A delegação bateu recordes de pódios (175), medalhas de ouro (70) e vagas conquistadas para o Pan-Americano adulto de Lima, em 2027.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!
