Brasil encerra Pan Júnior com recorde de medalhas

Brasil encerra Pan Júnior com recorde de medalhas

Foto: Marina Ziehe/COB.O Brasil fez história na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, encerrados no

Foto: Marina Ziehe/COB.O Brasil fez história na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, encerrados no sábado (23) em Assunção, no Paraguai. A delegação bateu recordes de pódios (175), medalhas de ouro (70) e vagas conquistadas para o Pan-Americano adulto de Lima, em 2027.

