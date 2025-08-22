Brasil estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de Vôlei Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h00 ) twitter

Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Grécia na estreia do Mundial, nesta sexta-feira (22). Sob comando do técnico Zé Roberto, a equipe brasileira triunfou por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

