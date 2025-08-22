Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de Vôlei

Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Grécia na estreia do Mundial, nesta sexta-feira (22). Sob comando do técnico Zé Roberto, a equipe brasileira triunfou por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.