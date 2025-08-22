Brasil estreia com vitória sobre a Grécia no Mundial de Vôlei
Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a...
Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Grécia na estreia do Mundial, nesta sexta-feira (22). Sob comando do técnico Zé Roberto, a equipe brasileira triunfou por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.
Foto: Volleyball World/DivulgaçãoA seleção feminina de vôlei do Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Grécia na estreia do Mundial, nesta sexta-feira (22). Sob comando do técnico Zé Roberto, a equipe brasileira triunfou por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: