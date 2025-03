Brasil fecha fevereiro com saldo recorde de quase 432 mil empregos formais Foto: CNI indústria 2O Brasil gerou 431.995 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2025,... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 03h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 03h45 ) twitter

Foto: CNI indústria 2O Brasil gerou 431.995 empregos com carteira assinada em fevereiro de 2025, o melhor resultado mensal desde o início da nova série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), iniciada em 2020. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para mais detalhes sobre este recorde histórico de empregos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

