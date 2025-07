Brasil inaugura maior biofábrica do mundo para combater dengue, zika e chikungunya Foto: Reprodução/FreepikO Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e o World Mosquito Program (WMP)... Taktá|Do R7 20/07/2025 - 00h56 (Atualizado em 20/07/2025 - 00h56 ) twitter

Foto: Reprodução/FreepikO Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e o World Mosquito Program (WMP) inauguraram neste sábado (19) a Wolbito do Brasil, considerada a maior biofábrica do mundo especializada na criação do mosquito Aedes aegypti inoculado com a bactéria Wolbachia. O método impede a multiplicação dos vírus da dengue, chikungunya e zika nesses mosquitos, reduzindo significativamente o risco de transmissão das doenças.

O método impede a multiplicação dos vírus da dengue, chikungunya e zika nesses mosquitos, reduzindo significativamente o risco de transmissão das doenças.

