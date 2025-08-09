Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena
Foto: João Risi/MS.No Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Ministério da Saúde inaugurou o...
Foto: João Risi/MS.No Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) específico para populações indígenas. O SAMU Indígena passou a operar 24 horas no Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, localizado na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS).
Foto: João Risi/MS.No Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) específico para populações indígenas. O SAMU Indígena passou a operar 24 horas no Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, localizado na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre este importante avanço na saúde indígena!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre este importante avanço na saúde indígena!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: