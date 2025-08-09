Logo R7.com
Brasil inaugura primeiro SAMU 192 Indígena

Foto: João Risi/MS.No Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Ministério da Saúde inaugurou o...

Foto: João Risi/MS.No Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) específico para populações indígenas. O SAMU Indígena passou a operar 24 horas no Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, localizado na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS).

