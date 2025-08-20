Brasil inicia exportação de carne bovina para a Indonésia e ovinos vivos para a Argélia Foto: Divulgação / MAPAO Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, o quarto... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h37 ) twitter

Foto: Divulgação / MAPAO Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. O acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne, informaram nesta terça-feira (19) os Ministérios da Agricultura (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o comércio agropecuário brasileiro!

