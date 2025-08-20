Brasil inicia exportação de carne bovina para a Indonésia e ovinos vivos para a Argélia
Foto: Divulgação / MAPAO Brasil passará a exportar carne bovina para a Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo. O acordo firmado entre os dois países permite a venda de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne, informaram nesta terça-feira (19) os Ministérios da Agricultura (Mapa) e das Relações Exteriores (MRE).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o comércio agropecuário brasileiro!
