Brasil leva chuva de ouro no Pan Júnior 2025 nesta quarta (13)
Foto: Divulgação/COBO Brasil segue com gás nos Jogos Juvenis 2025, que acontecem em Assunção, no Paraguai. O campeonato teve início no dia 9. Já no quarto dia de competição, os atletas brasileiros conseguiram acumular um total de 75 medalhas, brilhando no alcance do ouro.
Para mais detalhes sobre as conquistas do Brasil e a performance dos atletas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
