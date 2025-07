Brasil paga R$ 1,3 bilhão a organismos internacionais e mantém compromissos em dia Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroDesde o início de 2025, o Brasil quitou R$ 1,3 bilhão em... Taktá|Do R7 15/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 04h37 ) twitter

dinheiro Taktá

Foto: Divulgação /Agência BrasildinheiroDesde o início de 2025, o Brasil quitou R$ 1,3 bilhão em contribuições a 62 organismos internacionais, informou nesta segunda-feira (14) o Ministério do Planejamento e Orçamento. Segundo a pasta, os pagamentos colocam o país em dia com suas obrigações e reforçam o compromisso com o multilateralismo e a cooperação internacional.

