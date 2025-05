Brasil pode retomar exportações de frango em 28 dias Foto: Agência Brasil O Brasil deu início nesta quinta-feira (22) ao período de 28 dias... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Agência Brasil O Brasil deu início nesta quinta-feira (22) ao período de 28 dias de vazio sanitário na granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi detectado o primeiro foco de influenza aviária em uma criação comercial no país. O cumprimento desse protocolo é essencial para que o país volte a ser considerado livre da doença na região e, assim, possa retomar as exportações de carne de frango que foram parcialmente suspensas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a situação das exportações de frango no Brasil!

Leia Mais em Taktá:

Lei Geral do Licenciamento Ambiental volta à Câmara em meio a pressão; entenda

Diretor do Sindseps é preso após invasão da Câmara de Salvador

Primeira nomeação do Papa Leão XIV no Brasil transfere bispo auxiliar de Salvador para Minas