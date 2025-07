Brasil reduz em 78% os casos de dengue; confira! Foto: Reprodução / Agência Brasil O número de casos de dengue no Brasil apresenta uma... Taktá|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Reprodução / Agência Brasil O número de casos de dengue no Brasil apresenta uma queda significativa em 2025. Dados do Ministério da Saúde apontam uma redução de 78% nas infecções confirmadas no primeiro semestre, em comparação ao mesmo período de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a situação da dengue no Brasil!

