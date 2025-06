Brasil registra aumento nos pedidos de refúgio em 2024, com destaque para venezuelanos e cubanos Foto: Divulgação Acnur/Elizabeth Marie StuartO Brasil recebeu, ao longo de 2024, um total de 68.159... Taktá|Do R7 14/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 08h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação Acnur/Elizabeth Marie StuartO Brasil recebeu, ao longo de 2024, um total de 68.159 pedidos de refúgio, o que representa um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. Os dados fazem parte do relatório Refúgio em Números 2025, divulgado nesta sexta-feira (13), em Brasília, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base nas informações do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre o aumento dos pedidos de refúgio no Brasil!

Leia Mais em Taktá:

Sábado de forró e solidariedade marca o encerramento do Junho Vermelho na Hemoba

Investimentos em infraestrutura devem crescer 4,2% em 2025, diz CNI

PF prorroga inscrições para concurso com mil vagas até 17 de junho