Brasil registra menor número de nascimentos em quase 50 anos; mortes também caem pelo segundo ano seguido O número de nascimentos no Brasil caiu pelo quinto ano consecutivo e atingiu, em 2023,... Taktá|Do R7 17/05/2025 - 07h44

O número de nascimentos no Brasil caiu pelo quinto ano consecutivo e atingiu, em 2023, o menor patamar desde 1976, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (16) pelo IBGE. Foram 2,52 milhões de nascidos vivos no ano passado, uma redução de 0,7% em relação a 2022 e uma queda de 12% na comparação com a média de 2015 a 2019, período pré-pandemia.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança demográfica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

