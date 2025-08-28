Brasil supera média global de vacinação contra HPV, mas adesão entre adolescentes ainda preocupa Foto: Arquivo / EBC.O Brasil alcançou 82% de cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV)... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h58 ) twitter

Foto: Arquivo / EBC.O Brasil alcançou 82% de cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) entre meninas de 9 a 14 anos, índice muito acima da média mundial de 12%, segundo dados do Ministério da Saúde. O resultado coloca o país mais próximo da meta estabelecida junto à Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê 90% de cobertura até 2030 como parte da estratégia global para erradicar o câncer de colo do útero.

Para saber mais sobre a situação da vacinação contra o HPV no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

