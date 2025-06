Brasil tem 12 casos suspeitos de gripe aviária sob investigação Foto: Agência BrasilO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga 12 casos suspeitos de gripe... Taktá|Do R7 01/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h36 ) twitter

Foto: Agência BrasilO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga 12 casos suspeitos de gripe aviária em diferentes regiões do país. A confirmação foi feita na última sexta-feira (30). Entre os casos, um chama atenção no município de Itajuípe, no sul da Bahia, onde uma ave de criação doméstica apresentou sinais compatíveis com a doença.

