Brasil terá cinco representantes nas finais da Copa do Mundo de Boxe em Astana Foto: World Boxing / Divulgação O Brasil garantiu presença em cinco finais da etapa de... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 08h35 (Atualizado em 06/07/2025 - 08h35 )

Foto: World Boxing / Divulgação O Brasil garantiu presença em cinco finais da etapa de Astana, no Cazaquistão, da Copa do Mundo de Boxe, que serão disputadas neste domingo (6). Dos seis atletas brasileiros que subiram ao ringue neste sábado (5) pelas semifinais, apenas Caroline Almeida foi superada, ficando com o bronze na categoria até 51 kg, após ser derrotada pela cazaque Alua Balkibekova. Como não há disputa de terceiro lugar, a medalha é automaticamente concedida à semifinalista.

