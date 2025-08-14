Brasil vence e avança às quartas no Mundial sub-20 de Polo Aquático Fotos: Sátiro Sodré / CBDA.A seleção brasileira feminina sub-20 de polo aquático conquistou, na noite... Taktá|Do R7 14/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h18 ) twitter

Fotos: Sátiro Sodré / CBDA.A seleção brasileira feminina sub-20 de polo aquático conquistou, na noite desta quarta-feira (13), uma classificação inédita para as quartas de final do Mundial da categoria. Na Arena Aquática Salvador, o time venceu a Nova Zelândia por 10 a 9, de virada, e garantiu vaga entre as oito melhores equipes do torneio.

