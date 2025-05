Brasil vence El Salvador na estreia do Mundial de Beach Soccer e larga na frente no Grupo D Foto: CBF A seleção brasileira de beach soccer começou com o pé direito sua trajetória...

