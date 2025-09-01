Brasil volta a conquistar a Copa América de Basquete após 16 anos Foto: Divulgação/ FIBA.O basquete brasileiro voltou ao topo da América. Neste domingo (31), em Managua,... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 07h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Divulgação/ FIBA.O basquete brasileiro voltou ao topo da América. Neste domingo (31), em Managua, na Nicarágua, a seleção venceu a Argentina por 55 a 47 e conquistou a Copa América, encerrando um jejum que durava desde 2009. O título é o quinto do país na competição, em uma final que repetiu o confronto decisivo de 2022.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

