Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil volta a conquistar a Copa América de Basquete após 16 anos

Foto: Divulgação/ FIBA.O basquete brasileiro voltou ao topo da América. Neste domingo (31), em Managua,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/ FIBA.O basquete brasileiro voltou ao topo da América. Neste domingo (31), em Managua, na Nicarágua, a seleção venceu a Argentina por 55 a 47 e conquistou a Copa América, encerrando um jejum que durava desde 2009. O título é o quinto do país na competição, em uma final que repetiu o confronto decisivo de 2022.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.