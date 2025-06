Brasileira segue desaparecida há mais de 50 horas após queda em vulcão na Indonésia Foto: Reprodução/Redes sociaisA brasileira Juliana Marins, de 26 anos, está desaparecida há mais de 50... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 17h36 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisA brasileira Juliana Marins, de 26 anos, está desaparecida há mais de 50 horas após cair durante uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, na madrugada de sábado (21), no horário local. Para centralizar informações sobre o caso, os familiares criaram um perfil no Instagram chamado “Resgate Juliana Marins”. Eles desmentem rumores que circulam nas redes sociais de que Juliana teria sido resgatada. De acordo com a família, a embaixada brasileira em Jacarta e autoridades indonésias chegaram a divulgar que a jovem havia sido localizada e recebido água, comida e agasalho. No entanto, os familiares afirmam que a informação não procede. A última vez que Juliana foi vista com vida foi por meio de imagens captadas por um drone no sábado. As buscas foram suspensas neste domingo (22) por conta do mau tempo e devem ser retomadas na segunda-feira (23). A Indonésia está dez horas à frente do horário de Brasília. Juliana teria caído da trilha e parado a cerca de 300 metros de distância do caminho, segundo informações divulgadas por diversas fontes. O Ministério das Relações Exteriores informou neste domingo que a operação de resgate continua em andamento.

