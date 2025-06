Brasileirão Feminino: Bahia enfrenta a Ferroviária na Fonte Nova em jogo decisivo Fotos: Letícia Martins/EC BahiaO time feminino do Bahia volta a campo neste domingo (8), às... Taktá|Do R7 03/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 17h57 ) twitter

Fotos: Letícia Martins/EC BahiaO time feminino do Bahia volta a campo neste domingo (8), às 11h, na Arena Fonte Nova, para enfrentar a Ferroviária pela 13ª rodada do Brasileirão A-1. O jogo marca a reta final da fase de classificação da principal competição do futebol feminino no país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

