Brasileiros avançam às quartas de final nas duplas em Wimbledon; Stefani e Marcelo Melo se destacam Foto: Reprodução / Tennis TV O tênis brasileiro segue em destaque na edição 2025 de... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 06/07/2025 - 20h35 )

Foto: Reprodução / Tennis TV O tênis brasileiro segue em destaque na edição 2025 de Wimbledon. Neste domingo (6), Rafael Matos e Marcelo Melo garantiram vaga nas quartas de final da chave masculina de duplas do tradicional torneio inglês, um dos quatro Grand Slams do circuito mundial.

