Brasileiros se destacam na abertura da etapa de Gold Coast da WSL Foto: WSL / DivulgaçãoA etapa de Gold Coast, na Austrália, começou com domínio brasileiro. Oito... Taktá|Do R7 04/05/2025 - 06h40 (Atualizado em 04/05/2025 - 06h40 ) twitter

Foto: WSL / DivulgaçãoA etapa de Gold Coast, na Austrália, começou com domínio brasileiro. Oito surfistas do país garantiram vaga direta na terceira fase da competição, válida como a sexta etapa da temporada 2025 da WSL (Liga Mundial de Surfe).

