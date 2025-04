Brasília será sede dos Jogos da Juventude 2025, com inclusão inédita do remo virtual Foto: Washington Alves/COBO Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou nesta terça-feira (8) que Brasília sediará... Taktá|Do R7 09/04/2025 - 03h45 (Atualizado em 09/04/2025 - 03h45 ) twitter

Foto: Washington Alves/COBO Comitê Olímpico do Brasil (COB) confirmou nesta terça-feira (8) que Brasília sediará a edição de 2025 dos Jogos da Juventude. O evento nacional, que ocorrerá entre os dias 10 e 25 de setembro, deve reunir cerca de 4 mil jovens atletas de todo o país e contará com uma novidade: a inclusão do remo virtual como 20ª modalidade da competição.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este evento que promete transformar a vida de milhares de jovens atletas!

