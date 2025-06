Briga entre taxistas assusta passageiros no aeroporto de Salvador Foto: ReproduçãoDois taxistas que atuam no ponto do Aeroporto Internacional de Salvador se envolveram em... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoDois taxistas que atuam no ponto do Aeroporto Internacional de Salvador se envolveram em uma briga na manhã desta segunda-feira (16), na área de embarque e desembarque do terminal. O episódio foi flagrado por testemunhas e o vídeo circula nas redes sociais desde as primeiras horas do dia.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

