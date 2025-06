Briga entre torcidas causa tumulto e assusta alunos em faculdade de Salvador Foto: DivulgaçãoUma confusão envolvendo torcedores organizados causou tumulto e correria no campus Paralela do Centro... Taktá|Do R7 12/06/2025 - 07h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 07h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: DivulgaçãoUma confusão envolvendo torcedores organizados causou tumulto e correria no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador, na noite desta quarta-feira (11). Inicialmente, circularam nas redes sociais relatos sobre um suposto arrastão, mas a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) confirmou que a situação foi provocada por uma briga no estacionamento da unidade.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Cafu presenteia Papa Leão XIV com camisa da Seleção Brasileira

Posto vira palco: Léo Santana grava novo EP durante ação surpresa em Salvador

Primeira brasileira no espaço? Jovem diz ser astronauta, mas vínculo com NASA é negado