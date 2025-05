Bruna Takahashi avança às oitavas no Mundial de Tênis de Mesa Foto: Reprodução / Redes sociaisBruna Takahashi garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 22h36 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução / Redes sociaisBruna Takahashi garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa, disputado no Catar. Nesta terça-feira (20), a brasileira venceu dois jogos no individual feminino e segue firme na competição. Na primeira partida do dia, Bruna superou a americana Sally Moyland por 4 sets a 2. O confronto foi equilibrado nos primeiros sets, mas a brasileira dominou a reta final e confirmou a vitória. Mais tarde, enfrentou a turca Sibel Altinkaya e venceu por 4 a 1. Bruna começou com intensidade, abriu 3 a 0, sofreu uma queda no quarto set, mas fechou o jogo com tranquilidade no quinto.

