Bruno Reis critica tarifaço e diz que “quem comemora isso tá maluco” Foto: Gabriela Encinas/TakTáPrefeito Salvador Bruno Reis O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), reagiu... Taktá|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/TakTáPrefeito Salvador Bruno Reis O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), reagiu com firmeza ao ser questionado sobre o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (31), durante a entrega da reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Anival Razoni Figueiredo, no bairro de Dom Avelar.

