Bruno Reis destaca força do setor imobiliário em evento da Ademi-BA
Foto: Betto Jr./ Secom PMSADEMI BA e Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União...
Foto: Betto Jr./ Secom PMSADEMI BA e Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou na noite desta quarta-feira (13) da comemoração pelos 50 anos da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). O evento, realizado na Basílica da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, reuniu empresários, autoridades e representantes de entidades ligadas ao setor.
Foto: Betto Jr./ Secom PMSADEMI BA e Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou na noite desta quarta-feira (13) da comemoração pelos 50 anos da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). O evento, realizado na Basílica da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, reuniu empresários, autoridades e representantes de entidades ligadas ao setor.
Para mais detalhes sobre o evento e as declarações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Para mais detalhes sobre o evento e as declarações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: