Bruno Reis envia projetos urgentes a Câmara e altera transporte coletivo sem detalhar subsídio

Taktá

Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTáPrefeito Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) uma série de projetos em regime de urgência de lei que envolvem empréstimos, subsídio ao transporte coletivo e reestruturação administrativa da Prefeitura.

