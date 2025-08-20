Bruno Reis envia projetos urgentes a Câmara e altera transporte coletivo sem detalhar subsídio Foto: Gabriela Encinas/TakTáPrefeito Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), encaminhou à Câmara... Taktá|Do R7 20/08/2025 - 14h41 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h41 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/TakTáPrefeito Bruno ReisO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS) uma série de projetos em regime de urgência de lei que envolvem empréstimos, subsídio ao transporte coletivo e reestruturação administrativa da Prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para entender todos os detalhes e implicações dessas mudanças!

