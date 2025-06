Bruno Reis está no Vaticano e participa de audiência com o papa Leão XIV Foto: Reprodução/Redes sociaisDurante viagem à Itália, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou nesta quarta-feira... Taktá|Do R7 25/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 17h37 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociaisDurante viagem à Itália, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou nesta quarta-feira (25) de uma audiência com o papa Leão XIV, realizada na Praça São Pedro, no Vaticano. O pontífice foi eleito no mês passado. O prefeito estava acompanhado da esposa, Rebeca Cardoso, e do filho, Breno. Em publicação nas redes sociais, classificou o encontro como um momento significativo. “Uma oportunidade para agradecer a Deus por tudo, pedir sabedoria e que ilumine a nossa caminhada, para transformar ainda mais a nossa cidade”, escreveu.

