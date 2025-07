Bruno Reis sanciona LDO e garante orçamento de R$ 13,1 bilhões para Salvador Foto: TakTáO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), transforma em lei o Projeto de... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 14h20 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h20 ) twitter

Foto: TakTáO prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), transforma em lei o Projeto de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026, com previsão de receitas totais de R$ 13,1 bilhões. A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (7), após aprovação da Câmara por 34 votos favoráveis e nove contrários, no último dia 17 de junho.

