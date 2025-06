BYD inaugura fábrica em Camaçari com veículos quase prontos importados; entenda! Foto: ReproduçãoBYD marca inauguração de fábrica em Camaçari para 26 de junhoA montadora chinesa BYD... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h57 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoBYD marca inauguração de fábrica em Camaçari para 26 de junhoA montadora chinesa BYD inaugura, nesta terça-feira (1º), uma fábrica de veículos elétricos e híbridos em Camaçari, na Bahia, mas a produção começa com foco em modelos quase prontos vindos da China, até mesmo com o carro pintado. Enquanto concorrentes como a GWM buscam nacionalizar componentes, a BYD amplia estoques e pede redução do Imposto de Importação.

