BYD na Bahia ganha impulso com a chegada de fornecedores chineses após reunião com o governador Fotos: Daniel Senna/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues se reuniu nesta quarta-feira (14), em Pequim, com fornecedores... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h24 )

Taktá

Fotos: Daniel Senna/GOVBAO governador Jerônimo Rodrigues se reuniu nesta quarta-feira (14), em Pequim, com fornecedores de peças automotivas e componentes elétricos para os veículos da BYD. O encontro teve como objetivo apresentar as condições e oportunidades para que as empresas se instalem na Bahia e integrem o complexo industrial da montadora chinesa, que está sendo construído em Camaçari.

