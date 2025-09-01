Cães são encontrados mortos com suspeita de envenenamento na Bahia Foto: Divulgação/ PCBA.Cinco cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento no distrito de Aguada... Taktá|Do R7 01/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h38 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/ PCBA.Cinco cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento no distrito de Aguada Nova, na zona rural de Lapão, no centro-norte da Bahia. O caso ocorreu na última quinta-feira (28), quando, segundo moradores, uma pessoa não identificada jogou comida com veneno para os animais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

