Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Cães são encontrados mortos com suspeita de envenenamento na Bahia

Foto: Divulgação/ PCBA.Cinco cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento no distrito de Aguada...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/ PCBA.Cinco cachorros foram encontrados mortos com suspeita de envenenamento no distrito de Aguada Nova, na zona rural de Lapão, no centro-norte da Bahia. O caso ocorreu na última quinta-feira (28), quando, segundo moradores, uma pessoa não identificada jogou comida com veneno para os animais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.