CAIU! Renato Paiva não é mais o técnico do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza.O Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro e concorrente direto na luta contra o rebaixamento, anunciou a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador português, que já teve passagem pelo Bahia em 2023, não resistiu aos maus resultados à frente do Leão do Pici, com um aproveitamento de apenas 20% em 10 jogos.
