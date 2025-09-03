Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

CAIU! Renato Paiva não é mais o técnico do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza.O Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro e concorrente...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza.O Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro e concorrente direto na luta contra o rebaixamento, anunciou a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador português, que já teve passagem pelo Bahia em 2023, não resistiu aos maus resultados à frente do Leão do Pici, com um aproveitamento de apenas 20% em 10 jogos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança no Fortaleza!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.