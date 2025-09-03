CAIU! Renato Paiva não é mais o técnico do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza.O Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro e concorrente... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 02/09/2025 - 21h57 ) twitter

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza.O Fortaleza, próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro e concorrente direto na luta contra o rebaixamento, anunciou a demissão do técnico Renato Paiva. O treinador português, que já teve passagem pelo Bahia em 2023, não resistiu aos maus resultados à frente do Leão do Pici, com um aproveitamento de apenas 20% em 10 jogos.

