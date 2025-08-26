Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

CAIU! Vitória demite Carille após goleada histórica

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.A goleada sofrida no Maracanã acelerou mudanças no Vitória. O clube anunciou,...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Victor Ferreira/EC Vitória.A goleada sofrida no Maracanã acelerou mudanças no Vitória. O clube anunciou, na noite de segunda-feira (25), a demissão do técnico Fábio Carille, horas depois da derrota por 8 a 0 para o Flamengo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para mais detalhes sobre essa reviravolta no futebol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.