Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de junho nesta segunda-feira (16) Roberta Aline / MDSA Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira (16) o pagamento do Bolsa... Taktá|Do R7 16/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 06h56 )

Roberta Aline / MDSA Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira (16) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de junho. Os repasses seguem o número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, começando por aqueles com final 1 e encerrando no dia 30, para os com final 0.

Para mais detalhes sobre o calendário e valores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

