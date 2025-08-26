Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS final 7 nesta terça (26) Foto: Roberta Aline/MDSBolsa Família A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (26) o pagamento da... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 06h37 ) twitter

Foto: Roberta Aline/MDSBolsa Família A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (26) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, a média deste mês chega a R$ 671,54. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda alcançará 19,19 milhões de famílias em agosto, com custo total de R$ 12,86 bilhões.

